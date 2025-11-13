Web Summit: Granter.ia ganhou o "pitch" e telefone não pára de tocar

Os efeitos desta distinção foram imediatos. “O impacto na nossa empresa é claro já estou a receber mais de 200 mensagens de potenciais investidores . Estamos neste momento a fechar uma ronda de investimento e isto vem no tempo certo e vai ter um impacto claro no nosso crescimento”, revela Bernardo Seixas.

A startup, nascida depois da pandemia, recebeu o prémio de empresa empreendedora da edição deste ano da Web Summit, depois de uma apresentação curta e direta sobre uma empresa que atraiu o júri e 80% do público que votou.

Tinha sido anunciada há pouco tempo a vitória da startup no "pitch" - apresentação curta do projeto. “Foi com surpresa que recebemos o prémio, eramos a única empresa portuguesa na semi-final e depois na final, foi um prazer representar Portugal e felizmente conseguimos trazer o troféu para casa”, diz orgulhoso.

É de sorriso rasgado que encontramos Bernardo Seixas e mais seis elementos da empresa Granter.ia já no exterior do Center Stage, o palco principal da Web Summit Lisboa .

O empreendedor acrescenta: “a nossa lista de espera já subiu mais de 200 hoje, lista de empresas para acederem ao nosso produto”.

Bernardo explica que para já só escolhem os melhores clientes e já trabalham para grandes empresas como a Fidelidade, Sonae, Marinha Portuguesa, Fundação Champalimaud. “Aparecerem 200 num dia é completamente anormal e ficamos muito contentes”.

Resposta a candidatura a fundos pode demorar um ano

Lamenta que os processos de atribuição de ajuda e fundos às empresas sejam “opacos”, “são processos muito longos, e esse é um dos maiores problemas, uma candidatura já demora mais de 50 horas a produzir e exige um nível de tecnicidade que uma pequena ou média empresa não tem, dai ter de recorrer a consultores quando quer submeter a candidatura”.

O tempo que todo o processo demora prejudica as empresas mais pequenas, lamenta: “Têm de aguardar nove a 12 meses para receber resposta à candidatura de um fundo e mais uns meses para receber o dinheiro, nesse tempo uma empresa verdadeiramente inovadora já mudou e num ano e meio algumas acabaram, morreram à espera do financiamento. É isso que temos de evitar ao máximo, estes financiamentos são bons para a economia e têm de ser mais rápidos para serem usados com eficácia e terem impacto no tecido empresarial”.

Questionado sobre que mensagem deixaria ao Estado Português, em particular ao ministro da Economia, para que as empresas pequenas possam crescer mais, Bernardo Seixas não hesita: “Eu acho que devíamos apostar na desburocratização do acesso ao financiamento público, essa é a missão da Granter, mas há muito trabalho a nível de governos regionais entidades como o Iapmei, Compete 2030, etc... que têm de apostar na digitalização e implementação da inteligência artificial, apoiar a desburocratização para trazer as pequenas e médias empresas (PME) e startups, que apostam na inovação, e trazer a confiança que os fundos vão mesmo apoiá-los, porque não é sempre para os mesmos, para as empresas grandes, que é o sentimento que têm as pequenas e médias empresas em Portugal”.

A Granter acredita que a Inteligência Artificial pode ser um grande aliado, principalmente em processos morosos e complexos, que acabavam por impedir muitos empreendedores de avançar com uma candidatura e, em alguns casos, de executar projetos.

Lançada em setembro de 2023, a Granter tem neste momento tem mais de 800 empresas registadas e perto de 500 candidaturas geradas por IA dentro da plataforma.