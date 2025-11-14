CP oferece 10 mil viagens gratuitas na Linha da Beira Alta para "reconquistar clientes"

Os vouchers vão ser distribuídos na Guarda nos dias 17 e 18 de novembro . Os locais de distribuição são a Loja do Cidadão, o Instituto Politécnico da Guarda, a Unidade Local de Saúde, o Parque Urbano, a Sé Catedral, o Mercado Municipal, a Praça do Município, a estação de comboios, e os estacionamentos dos supermercados Pingo Doce, Mercadona e Continente na estrada N 16.

Segundo a CP, o voucher deve ser trocado numa bilheteira pela viagem pretendida, mas pode ser trocado a bordo do comboio junto do revisor, caso a estação de embarque não tenha bilheteira em funcionamento. Para viajar num comboio Intercidades, é necessária a reserva de lugar.

"Cada voucher é válido para qualquer percurso entre as estações de Vilar Formoso e Coimbra-B, na Linha da Beira Alta, quer no serviço Regional quer no serviço Intercidades (2.ª classe)", diz a CP, que vai "aproveitar" a campanha para lembrar os utilizadores que todos os comboios na Linha da Beira Alta podem ser utilizados com o Passe Ferroviário Verde, com o custo mensal de 20 euros.

A transportadora ferroviária anuncia, em comunicado, que a distribuição dos vouchers vai acontecer "entre os dias 17 e 22 de novembro, em vários pontos da Guarda, Santa Comba Dão e Mortágua, e os vouchers podem ser trocados por bilhetes até 31 de dezembro de 2025 ".

A CP vai oferecer dez mil vouchers para viagens gratuitas na Linha da Beira Alta em comboios dos serviços Regional e Intercidades. A empresa pública pretende, além de atrair "novos utilizadores", "reconquistar clientes habituais", o que pode apontar para o impacto negativo do encerramento prolongado da linha.

A distribuição em Santa Comba Dão acontece nos dias 19 e 20 de novembro. Os locais são o pavilhão gimnodesportivo, o UCC Santa Comba Dão, o Mercado Municipal, a Feira Semanal (quarta-feira), o Espaço Cidadão, a Sé, a Praça Municipal, a Loja CTT, a estação de comboios, e a Segurança Social (Rua Mouzinho de Albuquerque).

Em Mortágua, a distribuição dos vouchers acontece nos dias 21 e 22 de novembro. Os locais são a Praça do Município, o Mercado Municipal, o Espaço Cidadão, a Igreja Matriz, a Estação Rodoviária, a Av. Dr. Assis e Santos, o Pavilhão Gimnodesportivo, o Parque das Nogueiras, a Biblioteca, o Posto de Turismo, o estacionamento da zona do Intermarché na Av. Bombeiros Voluntários, e o estacionamento do Hiper Feirão na Av. Reguengo.

"Reconquistar clientes habituais"

A CP inicia o comunicado a declarar que a oferta de vouchers serva "para incentivar a utilização do transporte ferroviário, promovendo a mobilidade sustentável, reconquistando clientes habituais e atraindo novos utilizadores".

A Linha da Beira Alta reabriu por completo a 28 de setembro. A circulação de comboios tinha sido suspensa a 19 de abril de 2022, para obras de modernização com a duração prevista de nove meses. A modernização, parte do Ferrovia 2020, começou já com muito atraso — o cronograma do plano previa a conclusão no início de 2020 —, e ficou mais atrasada ao longo das obras.

A reabertura anunciada para janeiro de 2023 acabou a ser alterada para novembro de 2023 — como "data provável" —, e adiada novamente para junho de 2024. Essa terceira data também não se provou verdadeira: o troço entre a Guarda e Celorico da Beira reabriu a 25 de novembro de 2024, seguido pelo troço Celorico da Beira-Mangualde a 6 de abril de 2025, e a reabertura completa a 28 de setembro.

O encerramento de linhas de comboio, mesmo que temporário, corta a ligação dos utilizadores ao transporte, já que a necessidade de deslocação mantém-se, por norma, inalterada. A CP manteve um serviço rodoviário de substituição, com autocarros, durante o período de encerramento: em 2023, segundo o Público, a procura tinha descido dez vezes face aos anos anteriores à pandemia, registando-se uma média de 5.300 passageiros por mês.