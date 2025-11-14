Moody's deixa inalterado "rating" de Portugal em A3

A agência de notação financeira Moody's decidiu esta sexta-feira deixar inalterada a classificação da dívida soberana de Portugal em A3, com a perspetiva estável.

"A confirmação da classificação A3 de Portugal reflete a economia competitiva e diversificada do país, bem como o seu nível de vida relativamente elevado", indica a Moody's.

Para a agência de "rating", a "elevada solidez institucional e de governação também sustenta o seu perfil de crédito".

"Contudo, a classificação A3 também considera um elevado nível de endividamento e uma robusta capacidade de pagamento da dívida, embora ambos sejam mais fracos em comparação com outros países com classificações semelhantes, apesar das melhorias orçamentais e da dívida nos últimos anos", aponta a Moody's.

Já a suscetibilidade ao risco é "moderada e está relacionada com o risco geopolítico".

No que diz respeito ao "outlook" (perspetiva), este mantém-se estável, o que reflete a avaliação da agência de que os riscos para o perfil de crédito de Portugal "estão equilibrados".

"Embora a incerteza política tenha aumentado nos últimos anos, com eleições antecipadas repetidas e fragmentação parlamentar, tornando a formulação de políticas mais complexa, esperamos que essas mudanças políticas internas não alterem significativamente a perspetiva de crescimento económico robusto em torno de 2% e de uma nova redução do endividamento público ao longo do período analisado", conclui a Moody's.

No Orçamento do Estado para 2026, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.

O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB em 2025 e de 0,1% em 2026. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.

Esta é a última avaliação prevista este ano das agências de "rating" que acompanham Portugal, após a Fitch e a DBRS terem subido a classificação uma vez e a S&P por duas vezes. .

O "rating" é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.