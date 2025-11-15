Apple acelera e prepara substituição do CEO Tim Cook

Os esforços na procura do sucessor de Tim Cook estão a aumentar. A Apple AAPL.O carregou no acelerador em busca de um herdeiro, enquanto se prepara para a saída de Tim Cook do cargo de presidente executivo já no próximo ano, noticiou esta sexta-feira o Financial Times.

John Ternus, vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, é visto como o sucessor mais provável de Cook, segundo o FT, que cita várias pessoas familiarizadas com as discussões. A Apple não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

O jornal britânico cita fontes internas da fabricante do iPhone que afirmam que o conselho de administração e altos executivos intensificaram recentemente as preparações para Cook passar o testemunho, após mais de 14 anos no cargo.

Segundo o FT, é pouco provável que a Apple nomeie um novo CEO antes do próximo relatório de resultados, no final de janeiro, que abrange o crítico período festivo.

Cook assumiu o cargo de CEO em 2011, depois de a lenda de Silicon Valley Steve Jobs se ter demitido, encerrando o seu período de liderança na gigante tecnológica que cofundou numa garagem.