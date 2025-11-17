Bruxelas prevê défice de 0,3% do PIB em Portugal em 2026

17 nov, 2025 - 10:05 • Lusa
A Comissão Europeia prevê que Portugal vai registar um saldo orçamental nulo este ano e um défice de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, segundo as projeções divulgadas esta segunda-feira, mais pessimistas do que as do Governo.
"Prevê-se que o crescimento da receita do Governo seja sólido em 2025, compensando apenas parcialmente a expansão sustentada das despesas governamentais", indica Bruxelas, que estima que o saldo orçamental "se contraia para 0,0% do PIB em 2025, em comparação com os 0,5% do PIB registados em 2024".
Já para 2026, apesar da receita fiscal beneficiar da atividade económica e da dinâmica do mercado laboral, o impacto de medidas como o IRS Jovem e a redução das taxas de IRS, aumentos salariais e o bónus nas pensões vai pesar nas finanças públicas.