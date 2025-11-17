Bruxelas revê em alta crescimento da economia portuguesa para 1,9% este ano

A economia portuguesa vai crescer 1,9% em 2025 e 2,2% em 2026, prevê a Comissão Europeia, revendo em alta a estimativa para este ano e mantendo a projeção do próximo.

Para Bruxelas, "a procura interna deverá continuar a impulsionar o crescimento económico em Portugal, apesar da incerteza no comércio global", segundo se lê nas previsões económicas de outono divulgadas esta segunda-feira.

Estas previsões são mais pessimistas do que as do Governo, que inscreveu no Orçamento do Estado para 2026 um crescimento de 2% este ano e de 2,3% no próximo.

Para este ano, a Comissão Europeia reviu em alta as previsões de maio de 1,8% para 1,9%, enquanto manteve a previsão de 2,2% em 2026. Já para 2027, Bruxelas estima um crescimento de 2,1%.

A revisão surge após a estimativa preliminar para o terceiro trimestre de 2025 ter mostrado uma expansão de 0,8%, impulsionada pelo bónus nas pensões e o ajuste nas tabelas de retenção de IRS pago em agosto e setembro, que "estimularam a procura do consumidor".

"O consumo privado também beneficiou de um aumento constante no emprego e nos salários, juntamente com taxas de juros mais baixas em empréstimos para famílias", nota Bruxelas, acrescentando que o investimento "apresentou um forte crescimento, refletindo uma recuperação acentuada no setor da construção civil no segundo trimestre de 2025".

Por outro lado, o crescimento das exportações desacelerou substancialmente devido às tensões e incertezas do comércio global e o "turismo estrangeiro desacelerou após vários anos de forte desempenho, enquanto o turismo doméstico continuou a crescer num ritmo acelerado", conclui.

Para os próximos anos, a Comissão prevê que o consumo privado continue a crescer a um ritmo constante, com o aumento do rendimento das famílias e uma diminuição gradual da taxa de poupança.

"Espera-se que o investimento cresça ainda mais rápido do que o consumo privado em 2025 e 2026, quando o uso de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência atingir o seu pico", lê-se.

Já as importações devem continuar a crescer mais rapidamente do que as exportações, "embora a diferença de crescimento deva diminuir a partir de 2026", perspetiva Bruxelas.