Combustíveis. Veja o aumento dos preços do gasóleo e da gasolina esta semana

17 nov, 2025 - 07:46 • João Malheiro

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto.

Esta semana arranca com uma nova subida nos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — aumenta 0,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 sobe 3 cêntimos.

Confirmando-se estas estimativas, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,609 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá subir para 1,735 euros por litro.

Estes valores já incluem os descontos praticados pelas gasolineiras e refletem também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis. Entre essas medidas estão a redução do ISP (equivalente a uma descida do IVA de 23% para 13%), o mecanismo de compensação que ajusta o ISP em função da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, localização e política comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples custa atualmente 1,604 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa em 1,705 euros.

