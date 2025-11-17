Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PRR. Mais de 20 contratos irregulares seguem para apurar responsabilidades

17 nov, 2025 - 07:54 • Lusa

Como estas irregularidades "não eram suscetíveis de correção ex post", o caminho que o tribunal teve de tomar foi o de seguir para "responsabilidade financeira".

A+ / A-

Mais de 20 contratos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas (TdC), tendo os processos seguido para apuramento de responsabilidades financeiras, avançou à Lusa a presidente da instituição.

Os contratos do PRR estão sujeitos a um regime de fiscalização especial, no qual o tribunal tem "alguns poderes de parar a execução do contrato face a certo tipo de ilegalidades mais gravosas", refere Filipa Calvão em entrevista à agência Lusa.

Se o TdC "encontrar outro tipo de irregularidades que não essas, avança para um processo de identificação de indícios de responsabilidade financeira que depois apresenta ao Ministério Público para eventual efetivação de responsabilidade financeira", explica.

"Alguns desses contratos estão a avançar para esse processo de apuramento de responsabilidade financeira", adianta a responsável, referindo-se a duas dezenas de processos que se encontram neste momento nessa fase.

Existe "um conjunto de processos, mais de 20, que estão já em apuramento de responsabilidade financeira, o que significa de foram cometidas irregularidades e que o Tribunal não conseguiu, na sua intervenção já quando o contrato estava a ser executado, corrigir as ilegalidades detetadas", diz.

Como estas irregularidades "não eram suscetíveis de correção ex post", o caminho que o tribunal teve de tomar foi o de seguir para "responsabilidade financeira".

Filipa Calvão lembra que, no final de 2024, foi aprovado um regime de fiscalização prévia especial que abrangeu todos os contratos de despesa pública em sede de execução dos fundos europeus, tanto do PRR como de outras fontes de financiamento.

Para a presidente do tribunal, não se nota que esse regime especial tenha levado a uma maior rapidez na execução dos contratos. No entanto, ressalva que o tribunal não tem dados específicos sobre isso, embora saliente que "a dificuldade de execução do PRR também se prende com o próprio regime do PRR".

"É um regime difícil porque é bastante exigente em termos de requisitos e, depois, com um prazo muito curto de execução", admite.

A presidente do TdC rejeita também "a narrativa de que a fiscalização prévia do tribunal é a causa da inexecução dos fundos europeus ou dos atrasos na execução dos fundos europeus", até porque, diz, na maior parte das vezes as entidades administrativas entregam os processos perto dos prazos.

As entidades "demoraram a conseguir obter os fundos, porque é complexo esse procedimento". Finalmente, "quando têm o contrato celebrado e vêm ter com o tribunal", já estão no limite do prazo para executar o contrato.

Nesta fase, o tempo de análise do TdC "é relativamente reduzido em relação a todo o tempo que já decorreu até as entidades administrativas terem vindo ter com o tribunal".

Assim, Filipa Calvão defende que "não é propriamente a intervenção do tribunal que atrasa a execução dos fundos".

De acordo com o último relatório de monitorização do plano, de novembro, a execução do PRR mantém-se em 47%. O Governo português entregou a 31 de outubro à Comissão Europeia a revisão final do PRR.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos