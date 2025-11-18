Miranda Sarmento. Baixa produtividade e burocracia são "estrangulamentos" para economia

Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, considera que a baixa produtividade e a carga burocrática são os maiores "estrangulamentos" ao crescimento económico em Portugal.

O ministro das Finanças encerrou, esta terça-feira, o 8.º Grande Encontro Banca do Futuro, em Lisboa, e pediu que essas barreiras sejam quebradas para que exista um "boost de produtividade e crescimento económico".

"A primeira tarefa é aumentar a capacidade do capital humano, temos de reduzir fortemente a burocracia, e não tenho dúvidas que se resolvermos estes dois principais estrangulamentos, teremos um boost de produtividade e crescimento económico nos próximos anos", afirmou Miranda Sarmento.

Num discurso de pouco mais de dez minutos, o ministro das Finanças garantiu que é fundamental continuar o "caminho" das contas certas, consensualizado pelo PS e PSD nos últimos anos em Portugal quando estão no poder.

Miranda Sarmento fala numa década de "ajustamentos" no setor da banca, e lembrou os bons indicadores económicos, que são comprovados pelas subidas nos ratings internacionais: "O crescimento real dos salários está próximo dos 5%".

Noutro plano, o ministro das Finanças defendeu que é preciso dar ferramentas de literacia financeira e digital, dando um exemplo em que ele próprio viu a sua identidade usada para vender produtos financeiros.

"Outro dia estive na minha antiga escola secundária e disse a todos os jovens: 'Não acreditem quando virem a minha cara a promover produtos financeiros, é fraude. Quero já esclarecer, que não tenho um blusão de ganga", disse, numa frase que fez soltar um riso da plateia, num hotel em Lisboa.