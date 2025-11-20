Desemprego registado cai 4,7% em outubro em termos homólogos e 1,6% face a setembro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 4,7% em outubro em termos homólogos e recuou 1,6% face a setembro, após dois aumentos consecutivos em cadeia, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo IEFP.

De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no final de outubro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 297.722 indivíduos desempregados, número que representa 68% de um total de 437.920 pedidos de emprego.

São menos 14.788 pessoas inscritas nos centros de emprego face a outubro de 2024, tendo contribuído para este recuo "os inscritos há menos de 12 meses (-14.136), os que procuram um novo emprego (-13.091) e os maiores de 25 anos (-11.811).

Já na comparação em cadeia, isto é, face a setembro, havia em outubro menos 4.878 pessoas inscritas nos centros de emprego.

Este recuo do desemprego em cadeia interrompe dois meses consecutivos de subida, após seis meses seguidos de quebra, e depois de em julho, à semelhança do que sucedeu no mês anterior, o número de inscritos em centros de emprego ter atingido o valor mais baixo em dois anos.

Considerando os grupos profissionais dos desempregados registados no continente, os mais representativos em outubro, por ordem decrescente, foram os "trabalhadores não qualificados"(29,3%); "trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores" (19,6%); "especialistas das atividades intelectuais e científicas" (11,8%) e "pessoal administrativo" (10,4%).

No que toca aos grupos profissionais com maior expressão entre os desempregados, face ao período homólogo, o IEFP destaca o decréscimo entre os "agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta" (-19,1%), "pessoal administrativo" (-11,9%), "trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices" (-9,9%) e "técnicos e profissões de nível intermédio" (-9%).

Por outro lado, houve um aumento do desemprego no grupo profissional dos "representantes do poder legislativo, órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos"(+12,5%) e "trabalhadores não qualificados"(+1,6%).

Em termos regionais, em outubro, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões, tendo a queda mais acentuada (-19,1%) ocorrido na Madeira.

Já relativamente ao mês anterior, o mês de outubro registou diminuição nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, mas aumentou nas restantes, com destaque para o Algarve (+19%).

No final do mês em análise, as ofertas de emprego por satisfazer atingiram os 18.768 nos serviços de emprego de todo o país, o que corresponde a um aumento das ofertas em ficheiro na análise anual (+6.896; +58,1%) e a uma redução face ao mês anterior (-31; -0,2%).

Os dados do IEFP indicam ainda que, ao longo do mês de outubro, se inscreveram nos serviços de emprego de todo o país 54.013 desempregados, um número inferior quer em relação ao mesmo mês de 2024 (-3.918; -6,8%) quer em relação ao mês anterior (-1.445; -2,6%).

As ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês totalizaram 11.696 em todo o país, acima do mês homólogo de 2024 (+2.696; +30%), mas abaixo do mês anterior (-1 428; -10,9%).

Já as colocações realizadas em outubro totalizaram 8.150, um número superior ao mesmo período de 2024 (+2.533; +45,1%), mas inferior ao do mês anterior (-1.556; -16%).