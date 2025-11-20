Ouvir
Número de casais no desemprego recua 7,0% em outubro

20 nov, 2025 - 13:38 • Lusa

O número de casais com ambos os elementos desempregados recuou 7,0% em outubro em termos homólogos e caiu 4,9% face a setembro, para 4.523, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo IEFP.

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.046 (7,9%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego, totalizando 4.523 casais desempregados, em outubro de 2025, o que representa -7,0%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", aponta o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados recuou 4,9%.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 4,7% em outubro em termos homólogos e recuou 1,6% face a setembro, após dois aumentos consecutivos em cadeia.

