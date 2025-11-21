Grupo da British Airways e Iberia também formalizam interesse na TAP

21 nov, 2025 - 11:31 • Lusa
O International Airlines Group (IAG) entregou à Parpública uma declaração de interesse no processo de privatização da TAP, anunciou esta sexta-feira o grupo dono da British Airways e da Iberia, um dia antes do final do prazo definido.
"O IAG confirma que apresentou uma declaração de interesse à Parpública no âmbito do processo do Governo para a privatização parcial da TAP. No entanto, é necessário esclarecer vários temas antes de o IAG poder propor um investimento", refere fonte oficial do grupo numa declaração divulgada esta sexta-feira.
O Governo prevê alienar até 44,9% do capital da transportadora aérea, reservando 5% para os trabalhadores, conforme estipulado pela Lei das Privatizações. Caso esta tranche não seja totalmente subscrita, o futuro comprador terá direito de preferência.