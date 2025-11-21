Lusa passa a ser 100% detida pelo Estado

O Estado passou a deter a totalidade do capital da Lusa e os ministros das Finanças e da Presidência aprovaram um projeto de novos estatutos da agência noticiosa que altera o modelo de governação, anunciou esta sexta-feira o Governo.

"Através da Entidade do Tesouro e Finanças, foram adquiridas 58 mil ações da Lusa a 2,50 euros cada, até agora detidas pela NP -- Notícias de Portugal, Cooperativa de Utentes de Serviços de Informação, CRL", refere o Ministério da Presidência, em comunicado, adiantando que esta compra "sucede à aquisição, também já executada, da participação que era detida pela RTP".

O Estado "detém agora 2.129.690 ações, a totalidade do capital social da Lusa, que representa o montante global de 5,3 milhões de euros", ficando assim "concluída a medida #7 do Plano de Ação para a Comunicação Social (PACS)", acrescenta.

Os ministros de Estado e das Finanças e da Presidência aprovaram um projeto de novos estatutos da Lusa "que altera o modelo de governação" da empresa, "com vista a reforçar a sua capacidade e agilidade executiva, bem como a independência da atividade informativa e noticiosa da agência face aos poderes políticos, económicos, sociais e desportivos", lê-se no comunicado, que adianta que há reuniões para a próxima semana.

"Estão marcadas reuniões com o Conselho de Administração, a Direção de Informação e a Comissão de Trabalhadores da Lusa, assim como a ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social], para troca de impressões sobre o novo modelo", as quais "decorrerão no dia 26 de novembro, previamente à deliberação acionista de aprovação dos estatutos".

O Governo sublinha que "esta iniciativa concretiza a medida #8 do PACS".