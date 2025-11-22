Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 nov, 2025
Confirmadas três declarações de interesse para a privatização da TAP

22 nov, 2025 - 18:05 • Diogo Camilo e Lusa

A Parpública, empresa estatal que gere o património do Estado, anunciou que recebeu "três declarações de manifestação de interesse" para privatizar a companhia aérea.

O prazo de entrega de candidaturas terminou às 16h59 e foram recebidas "três declarações de manifestação de interesse" pela privatização da TAP, anunciou a empresa estatal Parpública.

Em comunicado, a entidade que gere o património do Estado não refere as empresas interessadas, mas até ao momento estava confirmado o interesse formal da Air France-KLM, Lufthansa e da dona de British Airways e da Iberia, o International Airlines Group (IAG).

A Parpública tem agora 20 dias, até 12 de dezembro, "para elaborar, de modo fundamentado, um relatório descritivo dos interessados que submeteram as respetivas declarações de manifestação de interesse, avaliando o seu cumprimento dos requisitos de participação".

Um dos requisitos é o de receitas superiores a 5.000 milhões de euros em pelo menos um dos últimos três anos, além de experiência comprovada no setor da aviação.

Após a avaliação, os candidatos aprovados serão convidados a apresentar propostas não vinculativas, nos 90 dias seguintes.

Depois disso, a Parpública tem 90 dias para elaborar um novo relatório que será entregue ao Governo. Com base neste relatório, o Conselho de Ministro seleciona os candidatos favoritos e convidará as candidaturas a apresentarem propostas vinculativas nos 90 dias seguintes.

O Governo estimou em julho que o processo de privatização da TAP demore cerca de um ano, mas o calendário final depende ainda de autorizações de reguladores. O processo vai levar à privatização de até 44,9% do capital da TAP, com 5% a ficarem reservados a trabalhadores.

