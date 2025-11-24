Ouvir
Gasóleo sobe e gasolina desce esta segunda-feira

24 nov, 2025 - 07:25 • Olímpia Mairos

O preço do gasóleo sobe pela quinta semana consecutiva.

O preço do gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal, que tem vindo a registar aumentos sucessivos este mês, deverá subir 3 cêntimos por litro. Em sentido contrário — a gasolina deve custar menos 1 cêntimo por litro.

Se estas estimativas se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,639 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,724 euros por litro.

Estes valores já incluem os descontos praticados pelas gasolineiras e refletem também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis.

Entre essas medidas estão a redução do ISP (equivalente a uma descida do IVA de 23% para 13%), o mecanismo de compensação que ajusta o ISP em função da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, localização e política comercial de cada operador.

