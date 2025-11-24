Ouvir
Infraestruturas

Governo decide até 15 de dezembro o traçado do IP3

24 nov, 2025 - 13:29 • Lusa

"Com essa decisão tomada, o Governo avançará com projetos de execução para avançar para a obra do IP3, para que, até 2034, seja 100% em perfil de autoestrada", disse Pinto Luz.

A+ / A-

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, revelou esta segunda-feira que até 15 de dezembro haverá uma decisão sobre o traçado do IP3 que terá perfil de autoestrada até 2034.

"Tomámos uma decisão. Até ao final deste ano, diria até à primeira quinzena de dezembro, teremos uma decisão das duas comunidades intermunicipais sobre qual o traçado em que devemos apostar", anunciou Miguel Pinto Luz.

O governante falava aos jornalistas no final de uma reunião com a presença de autarcas de 18 municípios e com as duas Comunidades Intermunicipais (CIM) envolvidas, a Viseu Dão Lafões e a Região de Coimbra.

Participou ainda o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

"Se devemos aproveitar a ligação da A13 e ligá-la a Penacova ou se vamos apostar à ligação do nó de Souselas. Com essa decisão tomada, o Governo avançará com projetos de execução para avançar para a obra do IP3, para que, até 2034, seja 100% em perfil de autoestrada", anunciou o ministro.

"Vou sempre ao parlamento, gosto muito de ser escrutinado"

Pinto Luz mostrou-se disponível para ir "com gosto" ao Parlamento e ressalvou que não cabe ao PS definir se tem ou não condições para liderar o processo da TAP.

"Estive lá [no parlamento] há 15 dias e irei quando entenderem. Vou sempre ao parlamento, e com gosto, eu gosto muito de ser escrutinado. É bom que o parlamento possa escrutinar aquilo que faço", assumiu Miguel Pinto Luz.

O ministro das Infraestruturas disse ainda que sabe que o Partido Socialista (PS) "voltou à carga" a dizer que Miguel Pinto Luz "não tem condições" para levar a cabo a privatização da TAP.

"Isso não cabe ao PS definir. Já o pediu em 2024, agora voltou a pedir. O PS tem muitos ziguezagues e no que diz respeito à TAP tem muitos telhados de vidro e, por isso, estou absolutamente à vontade e diria até ansioso por poder voltar ao parlamento a discutir o tema TAP.

