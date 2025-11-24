Tripulantes da aviação aprovam adesão à greve geral de 11 de dezembro

É oficial. Os tripulantes de cabine também se juntam ao protesto nacional marcado para 11 de dezembro, depois de o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) ter aprovado esta segunda-feira, em assembleia-geral de emergência, a adesão à greve geral.

Segundo o comunicado enviado aos associados e ao qual a Renascença teve acesso, a votação contou com a participação de 2.802 sindicalizados. Destes, 2.305 votaram a favor da adesão, 320 contra e 177 abstiveram-se.

Antes de realizar esta assembleia de emergência, o sindicato que representa os tripulantes de cabine tinha acusado o Governo de chamar "reforma" ao que considera ser "o desmantelamento das garantias laborais", no âmbito da proposta de revisão da Lei Laboral.

Na última semana, em comunicado, o SNPVAC defendeu que o executivo "não está a reformar o Código do Trabalho, está a testar o país", com alterações que têm "repercussões enormes no setor da aviação".

Rejeitam ainda as acusações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que considerou haver nesta greve geral marcada pelas centrais sindicais um "oportunismo político". Para o sindicato, esta acusação revela "uma visão profundamente injusta e desrespeitosa sobre o papel do movimento sindical", ao mesmo tempo que o Governo "tenta transformar os sindicatos em inimigos da economia".

"Não há modernidade quando se legisla contra quem trabalha. E não há diálogo social quando o Governo responde à contestação com acusações de oportunismo", acrescenta o comunicado de 19 de novembro. Para esta estrutura sindical, o anteprojeto do Governo de revisão do Código do Trabalho "é um retrocesso civilizacional sem precedentes".

A CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para 11 de dezembro contra a proposta do Governo, naquela que será a primeira paralisação conjunta desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da "troika".