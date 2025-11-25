França investiga vendas ilegais no eBay, AliExpress, Temu, Wish, Joom e Shein

25 nov, 2025 - 18:09
O Ministério Público de Paris confirma que está a investigar seis plataformas eletrónicas de comércio. A última a juntar-se a este grupo foi a norte-americana eBay.
Estão ainda em análise outra norte-americana, a Wish, três plataformas chinesas - AliExpress, Temu, e Shein – e ainda a Joom, fundada na Letónia.
A agência AFP avança ainda que está a ser investigada a venda de produtos ilegais, nomeadamente, armas.
O país reforçou a vigilância sobre estas empresas depois da Shein ter sido acusada, no início de novembro, de comercializar bonecas sexuais com aparência infantil. As autoridades concluíram que o AliExpress e o Joom também vendiam as mesmas bonecas.
Entretanto, foram abertos novos processos de investigação. Segundo o ministro do Comércio, no eBay foram encontradas à venda “armas da categoria A, como soqueiras e facas de mato”. Mais uma vez, o mesmo tipo de produto estava também a ser vendido no Wish, Temu e AliExpress.
O eBay garantiu à agência AFP que continua “a trabalhar incansavelmente para impedir a venda de artigos proibidos na plataforma” e que está a cooperar com as autoridades francesas.