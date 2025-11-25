Ouvir
Em Destaque
A+ / A-

Ministro da Economia considera Ronaldo "fundamental" para promover Portugal na Arábia Saudita

25 nov, 2025 - 10:52 • Lusa

Castro Almeida diz que no contacto com vários membros do Governo saudita, o ministro percebeu que o português "é quase considerado um saudita".

A+ / A-

A popularidade de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita tem "um papel fundamental" para tornar Portugal mais conhecido junto dos sauditas e ajudar a atrair investimento para o país, disse à Lusa em Riade o ministro da Economia.

"Portugal está lá bastante longe, não é um país muito conhecido, e o Cristiano Ronaldo joga aqui um papel fundamental", comentou Castro Almeida, em entrevista à Lusa no final de uma visita de dois dias à Arábia Saudita, na qual foi acompanhado por uma missão composta por mais de 50 empresas portuguesas.

Durante os contactos com vários membros do Governo saudita e outras autoridades, o ministro percebeu que o português, jogador do Al-Nassr, "é quase considerado um saudita".

"Eles gostam dele como se fosse um saudita, tem-no como um dos seus", comentou.

"A imagem de Portugal está muitíssimo associada à imagem do Cristiano Ronaldo, (...) que tem aqui uma importância enorme e nós temos que aproveitar o Cristiano Ronaldo para atrair investimento para Portugal", salientou o governante português.

Castro Almeida afirma que a imagem do futebolista também ajuda a fomentar o turismo saudita: "Portugal é o país do Cristiano Ronaldo e isso suscita muito a atenção das pessoas".

Tópicos
Saiba Mais
