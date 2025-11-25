Ouvir
Padaria Gleba tenta evitar a falência

25 nov, 2025 - 16:02 • Sandra Afonso

Com mais de 12 milhões em dívida, metade à banca, a Gleba entrou com um Processo Especial de Revitalização (PER), para evitar a execução da dívida.

O Processo Especial de Revitalização já deu entrada há cerca de um mês, devido à pressão dos bancos. É o que explica ao “Eco” Diogo Amorim, fundador da Padaria Gleba. No entanto, o Bankinter e o Santander Totta já avançaram com ações de execução da dívida.

Conhecida por usar métodos artesanais e fermentação natural, a Gleba foi lançada com uma forte estratégia de crescimento.

Entra agora com um PER com dívidas reconhecidas de 12,3 milhões de euros, entre créditos garantidos, privilegiados, comuns e subordinados. O processo, publicado no Citius, está a ser coordenado pelo administrador judicial Bruno Costa Pereira.

Com o PER, a Gleba recorre a um mecanismo legal disponível a empresas em situação económica difícil ou com insolvência iminente, mas ainda viáveis, para que possam negociar um acordo com os seus credores que evite a falência.

Na lista de credores da Gleba destaca-se a banca, que tem a receber por dívidas reconhecidas (incluindo juros) cerca de 6 milhões de euros. Com o Banco de Fomento, a dívida aumenta mais meio milhão, para 6.518,53 mil euros.

O maior credor é o BPI, a quem a Gleba deve 1.217,5 mil euros. Segue-se o BCP, com créditos reconhecidos de 1.093,8 mil euros. É seguido de perto pela Caixa Geral de Depósitos, terceiro maior credor, com 1.072,2 mil euros.

Abaixo da fasquia de um milhão, surge o Abanca (antigo EuroBic), com créditos reconhecidos de 829,5 mil euros, seguido da sucursal em Portugal do Bankinter, com créditos de 817,9 mil euros.

Esta lista conta ainda com o Novobanco, com créditos de 388,4 mil euros. O Santander Totta tem 210,1 mil euros em créditos e a Santander Consumer Finance mais 144,06 mil euros. O Banco Montepio tem créditos de 230,2 mil euros.

Na lista de credores está ainda a Autoridade Tributária, com créditos reconhecidos acima dos 294,9 mil euros, enquanto a Segurança Social regista créditos de 1,06 milhões de euros.

As padarias Gleba destacam-se pelo conceito: pão artesanal, com moagem própria e cereais 100% locais.

