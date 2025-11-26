Italiana MFE entra na Impresa, família Balsemão mantém controlo

A Impresa anunciou esta quarta-feira a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, da família Berlusconi, na qual esta passa a deter 32,934% da dona da SIC e do Expresso.

A família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%, refere um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos termos do Acordo de Investimento, "a MFE compromete-se a subscrever novas ações da Impresa a emitir em aumento de capital social (o “Aumento de Capital”) no montante de até 17,3 milhões de euros".



O negócio terá agora de ser aprovado em assembleia geral, a ser convocada no prazo de cinco dias úteis, e pelo conselho de administração.

"Esta parceria, a concretizar-se, colocará a MFE como um acionista relevante e um parceiro da Impresa, potenciando a possibilidade de a Sociedade reforçar a posição no setor dos media em Portugal e criando uma base sólida para acelerar a execução do plano estratégico da mesma, em particular no que respeita ao seu crescimento, à expansão da atividade digital e ao potencial desenvolvimento de novas áreas de negócio", refere o comunicado do grupo Impresa.

Além da SIC e do Expresso, do grupo Impresa fazem parte os canais de televisão SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Caras, SIC Radical, SIC K, SIC Novelas, SIC Internacional, além da plataforma de streaming Opto e o site de música Blitz.