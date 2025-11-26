Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Comunicação social

Italiana MFE entra na Impresa, família Balsemão mantém controlo

26 nov, 2025 - 18:58 • Redação, com Lusa

Grupo italiano investe 17,3 milhões de euros e passa a deter 32,934% da dona da SIC e do Expresso.

A+ / A-

A Impresa anunciou esta quarta-feira a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, da família Berlusconi, na qual esta passa a deter 32,934% da dona da SIC e do Expresso.

A família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%, refere um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos termos do Acordo de Investimento, "a MFE compromete-se a subscrever novas ações da Impresa a emitir em aumento de capital social (o “Aumento de Capital”) no montante de até 17,3 milhões de euros".

O negócio terá agora de ser aprovado em assembleia geral, a ser convocada no prazo de cinco dias úteis, e pelo conselho de administração.

"Esta parceria, a concretizar-se, colocará a MFE como um acionista relevante e um parceiro da Impresa, potenciando a possibilidade de a Sociedade reforçar a posição no setor dos media em Portugal e criando uma base sólida para acelerar a execução do plano estratégico da mesma, em particular no que respeita ao seu crescimento, à expansão da atividade digital e ao potencial desenvolvimento de novas áreas de negócio", refere o comunicado do grupo Impresa.

Além da SIC e do Expresso, do grupo Impresa fazem parte os canais de televisão SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Caras, SIC Radical, SIC K, SIC Novelas, SIC Internacional, além da plataforma de streaming Opto e o site de música Blitz.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira