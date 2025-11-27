Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Black Friday. Governo pede maior fiscalização, mas consumidores têm mais cuidado

27 nov, 2025 - 20:44 • Redação, com Lusa

"Proteger os consumidores de práticas de que não cumpre com as regras legais" é o objetivo do ministro da Economia e da Coesão Territorial. Pede-se uma maior vigilância da ASAE, mas apenas 32% dos portugueses afirmam realizar mais compras impulsivas do que há dois anos.

A+ / A-

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, solicitou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que reforce fiscalização durante o período da Black Friday. "Este reforço na fiscalização da atividade económica deverá ser dirigido tanto ao comércio digital como ao físico", salientou a tutela.

A tutela apontou o "exponencial aumento da atividade económica e do volume de compras" para incentivar a ASAE a "proteger os consumidores de práticas de quem não cumpre com as regras legais", segundo um comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o Governo, o "objetivo é garantir a defesa e a segurança dos consumidores e, ao mesmo tempo, as condições que potenciem o comércio justo e a salvaguarda da regular atividade económica".

Porém, os consumidores portugueses estão a revelar maior prudência nas compras por impulso à medida que se aproxima a Black Friday. Esta contenção no consumo alinha-se com a tendência europeia, segundo o estudo "European Consumer Payment Report 2025" da Intrum.

Fortinet alerta: Época festiva de 2025 poderá registar o maior pico de cibercrime de sempre

48k

Fortinet alerta: Época festiva de 2025 poderá registar o maior pico de cibercrime de sempre

Fortinet identifica, nos últimos meses, criação de(...)

De acordo com a análise, apenas 32% dos portugueses afirmam realizar mais compras espontâneas "online" do que há dois anos, uma queda face aos 43% registados em 2024.

A nível europeu, o relatório aponta igualmente para uma inversão de comportamento: 30% dos consumidores dizem fazer mais compras impulsivas do que há dois anos, número significativamente inferior aos 45% apurados no estudo anterior.

A Intrum relaciona esta retração com o prolongamento da pressão sobre os orçamentos familiares, causada pela inflação, pelos custos de vida elevados e pelas taxas de juro.

Até as redes sociais, tradicionalmente associadas ao impulso de compra, também perderam alguma influência, sendo que 76% dos portugueses – acima dos 70% registados na Europa – consideram que as redes sociais criam expectativas financeiras pouco realistas.

O estudo destaca ainda o aumento da utilização das opções "compre agora, pague depois" ("Buy Now, Pay Later", em inglês). Em Portugal, 31% dos inquiridos assumem estar mais predispostos a comprar quando esta modalidade está disponível, ligeiramente acima da média europeia (28%).

A Intrum alerta, contudo, para os riscos associados quando este tipo de crédito é usado para despesas não essenciais. Perante o período de grandes promoções, a empresa sublinha a importância de uma abordagem mais racional às compras.

"A Black Friday deve ser encarada como uma oportunidade para poupar de forma consciente e não como um incentivo ao consumo desenfreado", afirmou o diretor-geral da Intrum Portugal, Luís Salvaterra, citado no comunicado.

A Intrum defende ainda que a resposta a estes desafios deve envolver consumidores, empresas e decisores políticos, apelando ao reforço da literacia financeira, a práticas comerciais transparentes e a soluções de pagamento equilibradas, de forma a reduzir o impacto do consumo impulsivo e do recurso excessivo ao crédito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira