Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Passaporte português entre 30 melhores do mundo

27 nov, 2025 - 11:00 • Lusa

O passaporte português oferece acesso sem visto a 124 países e "isto torna-o um dos mais desejáveis do mundo, com pontuações muito elevadas em mobilidade e qualidade de vida".

A+ / A-

O passaporte português está entre os 30 melhores do mundo, apesar de uma descida no último ano, de acordo com a edição deste ano do Índice Global de Passaportes.

Liderada pela Suécia, a lista elaborada pela consultora Global Citizen Solutions (GCS) analisa 200 países e os seus passaportes com base em três pilares: mobilidade, qualidade de vida e investimento, segundo comunicado hoje divulgado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao abrigo destes critérios, Portugal surge na 28ª posição no ranking global, quatro lugares abaixo da anterior listagem.

O passaporte português oferece acesso sem visto a 124 países e "isto torna-o um dos mais desejáveis do mundo, com pontuações muito elevadas em mobilidade e qualidade de vida", adianta a GCS.

Segundo a consultora, o passaporte português é o 13º melhor do mundo em mobilidade e qualidade de vida, mas apenas o 60º para investidores.

Os portadores do passaporte português, refere, têm acesso sem visto ou com visto à chegada a países como os Estados Unidos, Alemanha, França, China, Japão, Andorra, Áustria e Bélgica, "permitindo viagens praticamente instantâneas para todo o mundo".

Contudo, os portadores do passaporte português necessitam de visto para entrar em cerca de 13 destinos no mundo, como o Afeganistão, a República Centro-Africana, a República do Congo, a Argélia, a Eritreia, o Gana e a Libéria, adianta.

A Europa ocupa nove das dez primeiras posições da lista em 2025, enquanto os Estados Unidos sofreram um declínio histórico, caindo treze posições (do 1º para o 14º lugar) nos últimos quatro anos. .

A queda é atribuída à polarização política e a políticas de imigração cada vez mais restritivas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira