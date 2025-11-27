Passaporte português entre 30 melhores do mundo

O passaporte português está entre os 30 melhores do mundo, apesar de uma descida no último ano, de acordo com a edição deste ano do Índice Global de Passaportes.

Liderada pela Suécia, a lista elaborada pela consultora Global Citizen Solutions (GCS) analisa 200 países e os seus passaportes com base em três pilares: mobilidade, qualidade de vida e investimento, segundo comunicado hoje divulgado.

Ao abrigo destes critérios, Portugal surge na 28ª posição no ranking global, quatro lugares abaixo da anterior listagem.

O passaporte português oferece acesso sem visto a 124 países e "isto torna-o um dos mais desejáveis do mundo, com pontuações muito elevadas em mobilidade e qualidade de vida", adianta a GCS.

Segundo a consultora, o passaporte português é o 13º melhor do mundo em mobilidade e qualidade de vida, mas apenas o 60º para investidores.

Os portadores do passaporte português, refere, têm acesso sem visto ou com visto à chegada a países como os Estados Unidos, Alemanha, França, China, Japão, Andorra, Áustria e Bélgica, "permitindo viagens praticamente instantâneas para todo o mundo".

Contudo, os portadores do passaporte português necessitam de visto para entrar em cerca de 13 destinos no mundo, como o Afeganistão, a República Centro-Africana, a República do Congo, a Argélia, a Eritreia, o Gana e a Libéria, adianta.

A Europa ocupa nove das dez primeiras posições da lista em 2025, enquanto os Estados Unidos sofreram um declínio histórico, caindo treze posições (do 1º para o 14º lugar) nos últimos quatro anos. .

A queda é atribuída à polarização política e a políticas de imigração cada vez mais restritivas.