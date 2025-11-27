Ouvir
TAP adia voo para a Guiné-Bissau

27 nov, 2025 - 14:52 • Sandra Afonso

Voo foi adiado por 24 horas devido à situação que se vive no país africano.

A TAP adiou o voo desta quinta-feira que partiria de Lisboa para Bissau. Assim, durante 24 horas, o voo TP1477 fica adiado, esperando-se que se realize na sexta-feira às 14h40, garantiu fonte da companhia aérea portuguesa.

Para já, não há mais voos adiados e a situação será analisada à medida que a situação na Guiné-Bissau for evoluindo.

Na quarta-feira, um grupo de militares tomou o poder no país, quando se esperava o anúncio dos resultados das eleições presidenciais de domingo. O presidente Umaro Sissoco Embaló foi deposto.

