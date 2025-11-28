Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Consumo

Black Friday: DECO alerta para práticas enganosas, comércio do Porto vive momento forte do ano

28 nov, 2025 - 12:23 • Redação

Se, para a DECO, a época é marcada por confusão nos preços, no Porto o cenário é de entusiasmo. O presidente da Associação de Comerciantes do Porto sublinha que a Black Friday ganhou peso ao longo dos últimos anos.

A+ / A-

Entre alertas de falsos descontos e o aumento do movimento nas lojas tradicionais, a Black Friday mantém-se como uma das datas mais marcantes do consumo em Portugal, antecipando compras de Natal e gerando fortes expectativas no setor.

A DECO avisa que muitos descontos continuam a ser artificiais e que o consumidor enfrenta cada vez mais dificuldade em perceber o preço real. No Porto, os comerciantes garantem que a Black Friday já está plenamente consolidada e impulsiona o comércio local.

A Black Friday chega novamente com milhares de campanhas, mas a abundância de promoções não significa que todas sejam verdadeiras. A coordenadora do gabinete jurídico da DECO, Ana Sofia Ferreira, garante à Renascença que há cada vez mais dificuldade em distinguir entre descontos reais e preços artificialmente inflacionados.

“As promoções são tantas e tão constantes que é cada vez mais difícil ao consumidor saber qual é o preço real”, afirma, lembrando que muitos comerciantes “sobem preços nas semanas anteriores” para “criar reduções fictícias” durante a Black Friday.

A responsável reforça que a lei exige a apresentação do preço mais baixo dos últimos 30 dias, mas reconhece que “a fiscalização não acompanha todo o crescimento das campanhas”, abrindo espaço a abusos e práticas enganosas. Com o aumento das compras online, acrescenta que surgem novos riscos: “há sites falsos, anúncios fraudulentos e esquemas que imitam grandes marcas”.

Se, para a DECO, a época é marcada por confusão nos preços, no Porto o cenário é de entusiasmo e movimento crescente. O presidente da Associação de Comerciantes do Porto (ACP), Rubens Carvalho, sublinha que a Black Friday ganhou peso ao longo dos últimos anos.

“A Black Friday já é um dos pontos mais altos do ano no comércio do Porto e está cada vez mais consolidada”, afirma à Renascença.

Segundo o dirigente, o aumento do movimento nesta altura é claro, mesmo que não alcance o pico dos dias imediatamente anteriores ao Natal. “Tem havido uma subida consistente e sólida. Muitos clientes aproveitam esta altura para adiantar compras para o Natal”, explica.

Rubens Carvalho destaca ainda que, apesar da força das grandes superfícies e das plataformas online, os consumidores continuam a valorizar o comércio tradicional.

“Nas grandes cidades, como o Porto e Lisboa, continua a haver uma preferência pelas lojas do comércio local”*, afirma. Para o responsável, essa escolha está ligada a uma experiência mais próxima e diferenciada: “Já se conhece a pessoa, a família, as preferências… até o cuidado do embrulho faz diferença. O atendimento é mais personalizado e isso pesa muito.”

Este atendimento de proximidade, diz o dirigente, é também a forma de competir com as grandes cadeias e com o mercado digital.

Apesar da popularidade da Black Friday, a ACP lembra que o período exige rigor.

“Nos últimos 30 dias tem de haver comprovação de que existe uma descida do preço”, sublinha Rubens Carvalho. O dirigente reconhece que nem todos cumprem essas regras, mas assegura que existe “um esforço de sensibilização” dentro da própria comunidade de comerciantes.

Além disso, destaca o crescimento de lojas tradicionais nas plataformas digitais, apoiadas por programas como o “Acelerar o Norte”, que permitem testar modelos de venda online sem grandes custos para os negócios mais pequenos.

Assim, a Black Friday vive entre dois mundos: o da precaução, defendido pela DECO, e o do otimismo, sentido no comércio portuense. Para uns, é um terreno fértil para práticas enganosas; para outros, uma oportunidade essencial para impulsionar as vendas e reforçar a relação com os clientes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira