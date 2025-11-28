Combustíveis: Governo reduz desconto no ISP

O Governo publicou esta sexta-feira uma redução do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), com impacto direto no preço dos combustíveis.

A portaria, que determina "a reversão parcial das medidas extraordinárias e temporárias" e atualiza as taxas unitárias do ISP sobre a gasolina e o gasóleo, foi publicada em Diário da República.

O ISP sobe para 49,75 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo e para 36,16 cêntimos por litro o gasóleo.

Segundo as contas do Jornal de Negócios, o anúncio do Governo traduz-se num aumento de 2 cêntimos por litro de gasolina e de 3 cêntimos no gasóleo na componente do preço relativa ao ISP.

A medida atenua a descida dos preços dos combustíveis prevista para o início da próxima semana.