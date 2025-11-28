Ouvir
Desemprego baixa para 5,9% em outubro

28 nov, 2025 - 11:20 • Lusa

A taxa de desemprego baixou para 5,9% em outubro, com o número de desempregados a recuar para 329,1 mil, revela o INE.

A taxa de desemprego baixou para 5,9% em outubro, com o número de desempregados a recuar para 329,1 mil, revelou esta sexta-feira o INE.

De acordo com as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego recuou 0,1 ponto percentual em relação a setembro, mês em que o nível de desemprego abrangia 6% da população ativa.

Com a melhoria no mercado de trabalho, a população desempregada recuou de 336,4 mil em setembro para 329,1 mil, o que representa uma diminuição quer em relação ao mês anterior (em 7,3 mil pessoas), quer em relação a três meses antes (em 4,0 mil pessoas), quer ainda em relação a outubro de 2024 (em 30,2 mil pessoas), indica o INE.

