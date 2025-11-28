Economia cresceu 2,4% no terceiro trimestre

A economia portuguesa cresceu 2,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia, impulsionada pela procura interna, confirmou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estes números confirmam a estimativa rápida divulgada no final de outubro pelo INE, representando uma aceleração do Produto Interno Bruto (PIB) tanto face ao período homólogo como face ao trimestre anterior.

Segundo explica o gabinete de estatísticas, o "contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi menos acentuado no 3.º trimestre, refletindo simultaneamente a desaceleração das importações de bens e serviços e o aumento das exportações de bens e serviços".

Já a procura interna deu um contributo positivo para o crescimento da economia, ainda que menor do que no segundo trimestre, refletindo a desaceleração do investimento.

No que diz respeito à variação em cadeia, o contributo da procura externa líquida piorou, "com a aceleração das Importações de Bens e Serviços a superar a evolução das Exportações de Bens e Serviços, que aumentaram".

Por outro lado, o contributo positivo da procura interna aumentou para 1,4 p.p., "verificando-se crescimentos mais intensos do consumo privado e do investimento".

Para o conjunto do ano, o Governo inscreveu no Orçamento do Estado um crescimento de 2%. É o mais otimista entre as instituições que seguem a economia portuguesa, que apontam todas para um crescimento de 1,9% em 2025.