Excedente do Estado sobe para mais de quatro mil milhões até outubro

O Estado registou um excedente de 4.154,1 milhões de euros até outubro, verificando-se uma melhoria de 829,9 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a Entidade Orçamental.

"O saldo das Administrações Públicas evidenciou um aumento de 829,9 milhões de euros, impactado pelo acréscimo dos saldos dos subsetores da Segurança Social, em 1.094,5 milhões de euros, e da Administração Local, em 387,2 milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental divulgada esta sexta-feira.

No sentido inverso, para esta evolução pesaram os saldos da Administração Central, com um recuo de 587,6 milhões de euros e da Administração Regional, que cedeu 64,2 milhões de euros.

No caso da Administração Central e Segurança Social, os saldos atingiram, respetivamente, 2.693,2 milhões de euros e 8.639,2 milhões de euros, com melhorias de 506,9 milhões de euros e 321,8 milhões de euros face a 2024.

Estes números tiveram em conta o crescimento de 5,5% da receita, que ultrapassou o da despesa (5%). Por sua vez, o saldo global das Administrações Regional e Local situou-se em 1.460,9 milhões de euros, mais 323 milhões de euros face ao mesmo período de 2024.

Na Administração Regional, o saldo foi de 62 milhões de euros, menos 64,2 milhões de euros relativamente a outubro de 2024.

Já a Administração Local teve um saldo de 1.398,9 milhões de euros, um aumento de 387,2 milhões de euros. A despesa consolidada das Administrações Públicas cresceu, face ao período homólogo, 5,6%, enquanto a despesa primária teve um acréscimo de 6,2%.

