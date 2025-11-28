Preços dos combustíveis com descida significativa na próxima semana

A partir de segunda-feira, prevê-se uma redução significativa nos preços dos combustíveis, tornando vantajoso adiar o abastecimento do automóvel até ao início da semana.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal deverá descer 7 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá apresentar uma descida de 3,5 cêntimos.

Se estas estimativas se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,565 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,685 euros por litro.

Estes valores já incluem os descontos praticados pelas gasolineiras e refletem também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis.

Entre essas medidas estão a redução do ISP (equivalente a uma descida do IVA de 23% para 13%), o mecanismo de compensação que ajusta o ISP em função da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, localização e política comercial de cada operador.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa esta sexta-feira 1,635 euros, enquanto o do gasolina vale 1,72 euros.