"É muito difícil uma companhia saber que tem que fazer uma modificação e deixar o avião sair"

O ex-dirigente do Sindicato de Pilotos da Aviação Civil não acredita em grandes perturbações de voos da TAP devido à anomalia dos aviões Airbus e adianta que a atualização do software e/ou hardware pode demorar cerca de duas horas a ser concluída.

Em entrevista à Renascença, Tiago Faria Lopes refere que a TAP beneficia de ter uma base em Lisboa e serviços também no Porto, sendo expetável que a atualização se faça sobretudo durante a madrugada, apesar de, até ao momento, a companhia aérea ainda não ter divulgado como irá agir.

O responsável lembra ainda que há seis mil aparelhos em todo o mundo afetados e assegura que a TAP não irá operar nenhum avião, enquanto as modificações necessárias não forem feitas.

Que tipo de anomalias são estas que foram verificadas em aviões da Airbus?

São problemas que acontecem às vezes, na indústria, que existem nos sistemas, e esses bugs são detectados, por vezes, em voo, ou no chão - neste caso foi em voo -, foi uma companhia norte-americana que detetou este problema, porque estava a voar e houve um comando inadvertido do avião, que meteu o nariz ligeiramente para cima.

Por acaso manteve a altitude e depois corrigiu. Os pilotos acharam estranho, reporaram à manutenção e foi descoberto este problema. Isto acontece, por acaso é um problema que afecta 6 mil aeronaves da marca Airbus, essas aeronaves quando regressarem à base vão ter que fazer uma ação de manutenção, que é mudar o sistema para o anterior, para perceber qual é o bug que está a acontecer. Isto é pouco comum na indústria, ainda bem, mas de facto quando acontece, tem um impacto muito grande.

Isto significa que os aviões vão ter de ficar parados durante muito tempo para esta atualização?

Eles vão mudar de software nas bases, onde as companhias têm o seu centro de manutenção, durante cerca de duas horas, que é o tempo médio para conseguirem fazer esta modificação e depois os aviões poderão sair.

Mas duas horas durante a noite onde não há voos, é uma coisa, se for quando há aviões, no caso da TAP, que chegam à base às 6 da manhã, às 7 da manhã, as duas horas poderão impactar outros voos.

É um problema que é completamente alheio à frota de Portugal, mas que é um problema real na operação da companhia.

Isto significa que a TAP poderá vir a ter aviões parados em Lisboa?

Isto vai ser uma questão um bocado complicada. Não nos podemos esquecer que a TAP também tem manutenção no Porto, poderá haver essa necessidade. A maior parte dos aviões chegam à hora, mas quando chegam fazem essa manutenção. Os aviões que estão na base conseguem fazer essa modificação e poderão substituir os aviões que chegam.

O que é que isto quer dizer? O avião que não estava programado para fazer um voo, quando está na base faz essa modificação ou esse avião que está a fazer o voo o avião que estava programado, que por acaso está a chegar no voo, já não vai e fica a fazer essa modificação. É um jogo muito complicado, parece tétrico, mas é real.

No caso da TAP, já receberam alguma indicação do que é que vai acontecer?

Ainda não recebemos nenhuma indicação, até fui apanhado de surpresa e como é tudo muito recente, é muito difícil ter alguma informação palpável ou alguma gestão operacional de modo a tentar minimizar este impacto, é muito difícil porque é uma situação recente, mas creio que a TAP, na sua engenharia de manutenção, está a trabalhar nisto, normalmente é de excelência, portanto eles irão fazer todos os possíveis para minimizar o impacto e penso que o impacto não vai ser tão grande como estava a esperar e vai ser minimizado.

Como antigo representante de um sindicato, do SPAC, há preocupações naturais com as tripulações, para além de com os passageiros?

Há sempre essa preocupação, mas está minimizada. Foi tratado o problema, é um problema para já menor, porque só alguns voos a nível mundial tiveram que ou aterrar de emergência ou que voltar para trás, porque não se sabia o que era, mas entre aviões de mais de 10 mil voos a nível mundial, acho que é um problema menor e não houve nenhum incidente grave. E sabendo este tipo de situação, naturalmente os pilotos estão mais familiarizados do que é que está a passar e é certo que nunca vão voar em aviões que não estão com essa modificação feita. Portanto a segurança está acima de tudo.

Isso é assegurado? Não vão viajar em aviões enquanto eles não estiverem operacionais em termos de software? É isso?

As próprias companhias não deixam que isso aconteça, é muito difícil a companhia saber que tem que fazer uma modificação e deixar o avião sair. Aliás, uma companhia nem sequer se arriscaria a fazer este tipo de operação, sem ter a certeza de que havia a segurança para ir ou não.

Mas neste caso da TAP, não havendo agora nenhuma expectativa de quando é que isto poderá acontecer, é compatível com isto?

É, porque é um custo muito grande para a companhia. Isto é uma falha da Airbus, não é uma falha da companhia, e mesmo que fosse da companhia, tenho a certeza que a TAP preferia ter um prejuízo gigante do que pôr os aviões a voar, com risco inerente de acontecer algum acidente ou incidente.

É expectável que nos próximos dias possa haver perturbações em voos da TAP?

Não, penso que não. A partir do momento que os aviões são modificados, é uma operação normalizada.