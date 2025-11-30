​Prazo para pagar a última prestação do IMI termina este domingo

30 nov, 2025 - 11:00 • Redação
O prazo para pagar a última prestação do IMI - o Imposto Municipal sobre Imóvei - termina este domingo para os proprietários de imóveis com um valor de imposto superior a 100 euros.
O valor do IMI é automaticamente dividido em dois ou três pagamentos consoante o seu valor oscile entre os 100 e os 500 euros ou supere os 500 euros, com os prazos a decorrerem, respetivamente, em maio e novembro ou em maio, agosto e novembro.
A taxa do IMI é fixada anualmente pelas autarquias.