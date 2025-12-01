Preços dos combustíveis voltam a descer, mas menos do que o previsto

01 dez, 2025 - 08:00 • Olímpia Mairos
Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair esta segunda-feira, embora a descida seja mais moderada do que o esperado.
As previsões iniciais apontavam para uma das maiores reduções do ano, mas o Governo decidiu aproveitar o contexto de baixa nos preços internacionais para iniciar a reversão do desconto aplicado sobre o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com a portaria publicada em Diário da República a 28 de novembro, as novas taxas entram em vigor esta segunda-feira. O ISP sobre a gasolina passa a ser de 497,52 euros por 1000 litros, enquanto o do gasóleo sobe para 361,60 euros por 1.000 litros, já com a consignação ao serviço rodoviário incluída.
Medida traduz-se num agravamento de 2 cêntimos por(...)
Na prática, esta atualização traduz-se num acréscimo fiscal de cerca de 1,6 cêntimos por litro na gasolina e mais de 2 cêntimos no gasóleo.
De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), o aumento do ISP irá absorver parte das reduções previstas para esta semana. No caso do gasóleo, a descida esperada era de cerca de 7 cêntimos por litro, mas deverá ficar por volta dos 5 cêntimos. Já na gasolina, a diminuição prevista de 3,5 cêntimos por litro deverá limitar-se a cerca de 2 cêntimos.
O Governo recorda que esta reversão gradual das medidas fiscais extraordinárias — criadas entre 2021 e 2022 para atenuar o impacto da crise energética — segue as recomendações da Comissão Europeia, que defende o fim progressivo das ajudas temporárias à medida que o mercado energético estabiliza.