Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis voltam a descer, mas menos do que o previsto

01 dez, 2025 - 08:00 • Olímpia Mairos

Governo sobe ISP e trava descida do gasóleo e da gasolina.

A+ / A-

Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair esta segunda-feira, embora a descida seja mais moderada do que o esperado.

As previsões iniciais apontavam para uma das maiores reduções do ano, mas o Governo decidiu aproveitar o contexto de baixa nos preços internacionais para iniciar a reversão do desconto aplicado sobre o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a portaria publicada em Diário da República a 28 de novembro, as novas taxas entram em vigor esta segunda-feira. O ISP sobre a gasolina passa a ser de 497,52 euros por 1000 litros, enquanto o do gasóleo sobe para 361,60 euros por 1.000 litros, já com a consignação ao serviço rodoviário incluída.

Combustíveis: Governo reduz desconto no ISP

Combustíveis: Governo reduz desconto no ISP

Medida traduz-se num agravamento de 2 cêntimos por(...)

Na prática, esta atualização traduz-se num acréscimo fiscal de cerca de 1,6 cêntimos por litro na gasolina e mais de 2 cêntimos no gasóleo.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), o aumento do ISP irá absorver parte das reduções previstas para esta semana. No caso do gasóleo, a descida esperada era de cerca de 7 cêntimos por litro, mas deverá ficar por volta dos 5 cêntimos. Já na gasolina, a diminuição prevista de 3,5 cêntimos por litro deverá limitar-se a cerca de 2 cêntimos.

O Governo recorda que esta reversão gradual das medidas fiscais extraordinárias — criadas entre 2021 e 2022 para atenuar o impacto da crise energética — segue as recomendações da Comissão Europeia, que defende o fim progressivo das ajudas temporárias à medida que o mercado energético estabiliza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira