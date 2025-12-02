Euribor cai a três e seis meses e sobe para máximo desde abril a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três e a seis meses e subiu a 12 meses, para um máximo desde o início de abril, em relação a segunda-feira.

Com as alterações desta terça-feira, a taxa a três meses, que baixou para 2,043%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,121%) e a 12 meses (2,244%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu esta terça-feira, ao ser fixada em 2,121%, menos 0,002 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do "stock" de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou e para um novo máximo desde o início de abril, ao ser fixada em 2,244%, mais 0,017 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses baixou para 2,043%, menos 0,017 pontos do que na segunda-feira.

Em relação à média mensal da Euribor em novembro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos.

A média da Euribor em novembro subiu 0,008 pontos para 2,042% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a Euribor avançou 0,0024 pontos para 2,131% e 0,030 pontos para 2,217%.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt, Alemanha.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra "em boa posição" do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.