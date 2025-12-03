Italianos disponíveis para "investimentos significativos" no Alfeite

Os italianos da empresa Fincantieri, que disputam com os franceses da Naval Group a venda de fragatas ao Estado português, estão disponíveis para "investimentos significativos" no Arsenal do Alfeite, envolvendo os estaleiros e empresas portuguesas na produção dos navios.

"A Fincantieri está empenhada em fazer investimentos significativos no estaleiro do Alfeite, reforçando o seu papel como um ativo estratégico dentro do programa. Em linha com o acordo assinado com a idD -- Portugal Defence, pretendemos envolver empresas portuguesas e o Alfeite na produção e manutenção das fragatas FREMM EVO, apoiadas pela transferência de tecnologia e formação", lê-se numa resposta da empresa italiana, enviada à agência Lusa.

Em causa está o negócio de aquisição por parte do Estado português de três novas fragatas, que está a ser disputado entre os italianos e o grupo francês Naval Group, que na semana passada fez saber que quer investir no Arsenal do Alfeite através da criação de uma nova empresa.

Interrogada pela Lusa, a Fincantieri também manifestou essa disponibilidade, salientando que a sua proposta "inclui disposições claras" para os estaleiros, que há anos passam por dificuldades financeiras graves, que já afetaram o pagamento de salários e subsídios.