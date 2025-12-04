Nota de 7 euros com Cristiano Ronaldo é falsa, alerta Banco de Portugal

Segundo o supervisor, circulam nas redes sociais "publicações falsas" sobre a "emissão, pelo Banco de Portugal (BdP), de uma nota, no valor de 7 euros, em homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo".

Numa nota publicada esta quinta-feira, o gabinete de Álvaro Santos Pereira esclarece que "não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, qualquer nota alusiva à personalidade em questão".

A falsa informação circula com fotos da alegada nota de sete euros, um valor que nunca foi emitido pelos bancos centrais. A nota tem duas cores, rosa e verde. Uma das faces tem o rosto de Cristiano Ronaldo à frente da Ponte sobre o Tejo e com a esfera armilar de lado. Nas costas da nota, o futebolista ergue a taça do campeonato da Europa de 2016, conquistado pela seleção portuguesa de futebol.

O BdP acrescenta ainda que "a emissão de notas de euro pelo Banco de Portugal é feita no quadro do Eurosistema". Ou seja, é o Banco Central Europeu que autoriza e define a produção anual e as quantidades e produzir, cabendo depois aos bancos centrais nacionais (BCN) da zona euro, com capacidade para tal, a produção física.

Em Portugal as notas são produzidas através da Valora, empresa impressora de notas detida a 100% pelo Banco de Portugal, instalada no Carregado. As notas são depois entregues ao BdP, para validação e redistribuição para circulação.