Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fraude

Nota de 7 euros com Cristiano Ronaldo é falsa, alerta Banco de Portugal

04 dez, 2025 - 15:33 • Sandra Afonso

O supervisor desmente que tenha sido lançada uma nota de homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo e avisa que as publicações que circulam nas redes sociais são falsas.

A+ / A-

Segundo o supervisor, circulam nas redes sociais "publicações falsas" sobre a "emissão, pelo Banco de Portugal (BdP), de uma nota, no valor de 7 euros, em homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo".

Numa nota publicada esta quinta-feira, o gabinete de Álvaro Santos Pereira esclarece que "não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, qualquer nota alusiva à personalidade em questão".

A falsa informação circula com fotos da alegada nota de sete euros, um valor que nunca foi emitido pelos bancos centrais. A nota tem duas cores, rosa e verde. Uma das faces tem o rosto de Cristiano Ronaldo à frente da Ponte sobre o Tejo e com a esfera armilar de lado. Nas costas da nota, o futebolista ergue a taça do campeonato da Europa de 2016, conquistado pela seleção portuguesa de futebol.

O BdP acrescenta ainda que "a emissão de notas de euro pelo Banco de Portugal é feita no quadro do Eurosistema". Ou seja, é o Banco Central Europeu que autoriza e define a produção anual e as quantidades e produzir, cabendo depois aos bancos centrais nacionais (BCN) da zona euro, com capacidade para tal, a produção física.

Em Portugal as notas são produzidas através da Valora, empresa impressora de notas detida a 100% pelo Banco de Portugal, instalada no Carregado. As notas são depois entregues ao BdP, para validação e redistribuição para circulação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975