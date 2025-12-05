ACAP e IMT lançam site para identificar veículos abrangidos por ações de "recall"

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) lançou uma plataforma online, em parceria com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que permite saber se um veículo está abrangido por alguma ação de chamada dos fabricantes, por motivos de segurança ou emissões poluentes.

Na plataforma designada RECALL, que contou também com o apoio da Direção-Geral do Consumidor (DGC), deve ser inserida a matrícula ou o Número de Identificação do Veículo (VIN, na sigla inglesa), de modo a verificar se este se encontra identificado como alvo de uma ação de recall pelo fabricante, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira.

Caso se verifique que o veículo está sinalizado, o proprietário deve contactar um concessionário oficial da marca, que assegurará a reparação sem custos.

"O facto de a pesquisa não indicar nenhuma ação de 'recall' não significa que o veículo não possa vir a ser incluído numa ação futura", lê-se no comunicado.

"Os condutores devem consultar a plataforma antes de cada inspeção periódica, garantindo que o veículo está sempre em conformidade e evitando situações inesperadas", acrescenta o mesmo documento.

Segundo o comunicado, esta medida "contribui para o cumprimento das inspeções obrigatórias, para a redução de riscos na estrada e para a proteção do meio ambiente".