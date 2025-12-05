Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Litro de azeite ficou 2,91 euros mais barato no último ano

05 dez, 2025 - 10:37 • Lusa

A Casa do Azeite não antecipa "alterações significativas" nos preços para 2026, após um ano que deverá ser marcado por uma "campanha mediana".

A+ / A-

Um litro de azeite ficou 2,91 euros mais barato entre novembro de 2024 e outubro deste ano, segundo os últimos dados do Observatório dos Preços.

Entre 4 de novembro de 2024 e 06 de outubro de 2025, o preço de um litro de azeite virgem passou de 7,98 euros para 5,07 euros, verificando-se assim uma descida superior a 36%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A trajetória descendente do preço do azeite teve um intervalo entre fevereiro e março de 2025, quando o valor de um litro passou de 6,60 euros para 6,66 euros.

Desde aí e até 21 de abril registou a sua maior quebra, atingindo os 5,59 euros, mas em maio voltou a ultrapassar os seis euros.

A partir 16 de junho, o preço do azeite tem estado sempre a recuar atingindo o mínimo, neste período, de 5,07 euros.

Já o preço do azeite virgem extra passou de 8,69 euros para 6,55 euros.

A Casa do Azeite não antecipa "alterações significativas" nos preços para 2026, após um ano que deverá ser marcado por uma "campanha mediana".

"[...] Poderá haver correções de preço, mas pensamos que não sejam alterações muito significativas", afirmou a secretária-geral da Casa do Azeite, Mariana Matos, em resposta à Lusa.

Entre janeiro e outubro, as vendas de azeite no mercado nacional tiveram um crescimento de 30% face ao mesmo período do ano passado, impulsionadas pelo decréscimo no preço.

Contudo, estas estão ainda 8% abaixo da média registada entre 2021 e 2023, revelam os dados das empresas associadas da Casa do Azeite.

Por sua vez, as exportações, até setembro, aumentaram cerca de 12,6% em quantidade, enquanto em valor baixaram 33%.

A secretária-geral da Casa do Azeite considerou ainda que, em quantidade, a campanha deste ano da azeitona será "mediana", podendo ficar 20% abaixo da produção da campanha anterior.

Com atividade desde 1976, a Casa do Azeite é uma associação patronal de direito privado, da qual fazem parte cerca de 40 empresas, que representam, aproximadamente, 85% de todo o azeite de marca embalado em Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975