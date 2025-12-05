Ouvir
Lei Laboral

Montenegro diz que reforma laboral não é para fazer quando anda "à rasca"

05 dez, 2025 - 20:46 • Lusa

Primeiro-ministro acredita que é a altura certa para avançar com a alteração das leis do trabalho. "Não é quando estamos à rasca que nós devemos andar a improvisar reformas que transformam as nossas estruturas."

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, insistiu esta sexta-feira que esta é a altura certa para avançar com a alteração das leis do trabalho, sustentando que não é quando o país está "à rasca" que se devem "improvisar reformas".

"Não é quando estamos à rasca que nós devemos andar a improvisar reformas que transformam as nossas estruturas", disse Luís Montenegro durante a inauguração da ampliação da fábrica da Keenfinity (antiga Bosch), em Ovar no distrito de Aveiro.

O primeiro-ministro acrescentou que é em momentos como o que o país está a viver atualmente, com estabilidade política, económica e financeira, que se deve aproveitar para, "com calma, com serenidade e com profundidade", ver quais são as áreas específicas onde se podem alterar algumas regras, tendo como objetivo o aumento da competitividade e um maior dinamismo.

"Porque é que não devemos aproveitar exatamente esta oportunidade para irmos um pouco mais longe e para, em vez de crescermos 2% ao ano, crescermos 3% ou 3,5% ou 4% e, em vez do salário mínimo serem 920 euros poder ser 1500, e em vez do salário médio serem 1500, poderem ser 2000 ou 2500", questionou.

Na mesma ocasião, o diretor da fábrica de Ovar da Keenfinity, António Pereira, disse que o objetivo desta ampliação da fábrica é duplicar o volume de vendas e criar empregos altamente qualificados, aumentando a equipa com mais 480 colaboradores para além dos atuais 1.100 funcionários.

António Pereira referiu ainda que esta nova infraestrutura é um pré-requisito para a empresa poder expandir as suas atividades de Investigação & Desenvolvimento (I&D) e operações até 2030.

Com uma trajetória de mais de 50 anos e experiência de fabrico Bosch, a fábrica da Keenfinity em Ovar oferece serviços completos de manufatura eletrónica.

