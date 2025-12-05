Preços dos combustíveis voltam a descer na próxima semana

A próxima semana vai trazer uma nova descida nos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá descer 2 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deve ficar mais barata 0,5 cêntimos.

Se estas estimativas se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,572 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,699 euros por litro.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, localização e política comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples custa atualmente 1,592 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa em 1,704 euros.

No boletim mais recente da Comissão Europeia, Portugal surge na oitava posição entre os países com a gasolina simples 95 mais cara, apresentando um valor 7,4 cêntimos acima da média europeia e 23,5 cêntimos superior ao preço praticado em Espanha. Relativamente ao gasóleo simples, o país ocupa o nono lugar, com um preço que excede em 15,3 cêntimos o verificado no país vizinho.