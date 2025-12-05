Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis voltam a descer na próxima semana

05 dez, 2025 - 10:24 • Olímpia Mairos

É a segunda queda consecutiva no preço do gasóleo e a terceira no da gasolina.

A+ / A-

A próxima semana vai trazer uma nova descida nos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá descer 2 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deve ficar mais barata 0,5 cêntimos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Se estas estimativas se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,572 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,699 euros por litro.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, localização e política comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples custa atualmente 1,592 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa em 1,704 euros.

No boletim mais recente da Comissão Europeia, Portugal surge na oitava posição entre os países com a gasolina simples 95 mais cara, apresentando um valor 7,4 cêntimos acima da média europeia e 23,5 cêntimos superior ao preço praticado em Espanha. Relativamente ao gasóleo simples, o país ocupa o nono lugar, com um preço que excede em 15,3 cêntimos o verificado no país vizinho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975