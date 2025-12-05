Venda do Novo Banco a franceses do BPCE aprovada por Bruxelas

A venda do Novo Banco aos franceses do BPCE foi aprovada esta sexta-feira pela Comissão Europeia.

Em nota divulgada no seu site, Bruxelas refere que dá luz verde ao negócio, depois de concluir que a transação não levanta preocupações face às leis da concorrência da União Europeia.

O acordo de venda do Novo Banco está avaliado em 6,4 mil milhões de euros.

Desta feita, o segundo maior grupo bancário de França vai tornar-se o acionista único daquele que é o quarto maior banco português.

Esta venda, associada à distribuição de dividendos do Novo Banco que ocorreu este ano, “permite ao Estado recuperar quase 2 mil milhões de euros dos fundos públicos injetados na instituição”, indicou o Governo português, em junho.