Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Venda do Novo Banco a franceses do BPCE aprovada por Bruxelas

05 dez, 2025 - 11:56 • João Malheiro

A transação não levanta preocupações face às leis da concorrência da União Europeia.

A+ / A-

A venda do Novo Banco aos franceses do BPCE foi aprovada esta sexta-feira pela Comissão Europeia.

Em nota divulgada no seu site, Bruxelas refere que dá luz verde ao negócio, depois de concluir que a transação não levanta preocupações face às leis da concorrência da União Europeia.

O acordo de venda do Novo Banco está avaliado em 6,4 mil milhões de euros.

Desta feita, o segundo maior grupo bancário de França vai tornar-se o acionista único daquele que é o quarto maior banco português.

Esta venda, associada à distribuição de dividendos do Novo Banco que ocorreu este ano, “permite ao Estado recuperar quase 2 mil milhões de euros dos fundos públicos injetados na instituição”, indicou o Governo português, em junho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975