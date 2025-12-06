Contra país de "rame rame", Montenegro quer salário mínimo nos 1.600 e médio nos 3.000 euros

06 dez, 2025 - 19:14 • Isabel Pacheco , com Lusa
O primeiro-ministro e presidente do PSD não quer um país de "rame rame". Luís Montenegro aumentou este sábado os objetivos salariais para o país, falando agora em 1.600 euros de salário mínimo e 3.000 euros de médio, um dia após mencionar valores inferiores.
"Nós não queremos crescer 2% ao ano. Queremos crescer 3%, 3,5%, 4%. Nós queremos que o salário mínimo não chegue aos 1.100 [euros]. Esse é o objetivo que temos para esta legislatura, mas nós queremos mais. Que chegue aos 1.500 ou aos 1.600", disse no encerramento do X Congresso Nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD), no Porto.
O primeiro-ministro, que na sexta-feira tinha sugerido aproveitar a oportunidade da possível mudança das leis laborais para elevar o salário mínimo para os 1.500 euros e o médio para 2.000 ou 2.500, diz agora não querer "que o salário médio chegue aos 1.600 ou 1.700", mas sim que "chegue aos 2.500, 2.800 ou 3.000 euros".
"Nós queremos, efetivamente, criar a riqueza que possa combater a pobreza. Nós queremos um país que pense e execute um projeto de desenvolvimento que possa ser duradouro, que possa ser consistente, que possa ser suficientemente robusto para, cada vez mais, ser exemplar, como já é, hoje, à escala europeia", frisou no seu discurso, no Auditório Nobre do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).
O líder do PSD atirou ainda aos que "duvidam" da ambição do Governo: "São os mesmos que duvidaram no ano passado que nós atingíamos as nossas metas orçamentais e económicas. Superámo-las. São os mesmos que este ano tornaram a duvidar e nós vamos tornar a superar", assegurou.
O primeiro-ministro antecipou também que "daqui a um ano" as suas palavras "vão fazer ainda mais sentido", tal como daqui a quatro anos, no final da legislatura e dos mandatos autárquicos, que terminam ambos em setembro de 2029.
“Nós temos, desculpem-me a expressão, a faca e o queijo na mão. Está nas nossas mãos, não está nas mãos de mais ninguém”, avisou Luís Montenegro, durante o discurso de encerramento do Congresso Nacional de Autarcas Social-Democratas.
O líder do PSD e primeiro-ministro diz-se convencido que, com um Governo e a maioria das autarquias pintadas de laranja, estão reunidas as condições para transformar Portugal num país “mais eficiente” e, por isso, promete “menos burocracia” para o poder local, mas com um “reverso da medalha”.
“Temos mesmo de tirar a burocracia, de simplificar os procedimentos à luz da confiança”, defendeu Montenegro, alertando, no entanto, que “mais confiança” traz “um reverso da medalha” e explica: "É penalizarmos mais quem violar exatamente esse princípio de confiança”.
O compromisso foi a “palavra de esperança” que Luís Montenegro quis deixar aos autarcas social-democratas recém-eleitos, insistindo que não quer ver Portugal a crescer “poucochinho”.
“Este partido não quer que Portugal fique na mesma, não quer que Portugal fique naquilo que eu já designei no rame rame de crescer poucochinho. Dar um sinalzinho, dar uma esperançazinha. Aguentar um bocadinho, não”, insistiu o líder do PSD.
Antes, Montenegro garantiu que não ia “perder mais tempo” a explicar à oposição que não compreendeu a estratégia de “baixar os impostos sobre o rendimento”. As mesmas, lembrou, que “estão um bocadinho mais preocupados porque dizem aí que afinal este governo quer mudar isto, quer mudar aquilo e quer, sim senhor”, vincou.
