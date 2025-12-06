Lisboa eleita melhor destino europeu para congressos

06 dez, 2025 - 21:50 • Redação
A cidade de Lisboa foi eleita este sábado como melhor destino europeu para congressos, reuniões e eventos corporativos, nos na 6.ª edição dos World MICE Awards, realizados no Bahrain.
A combinação entre acessos
eficientes, capacidade hoteleira, equipamentos modernos e uma oferta cultural
diversificada tem contribuído para consolidar a atratividade de Lisboa.
“Esta distinção demonstra a capacidade de
Lisboa para atrair eventos que geram investimento e emprego. O turismo de
negócios é hoje uma peça central na estratégia de desenvolvimento da cidade, e
este reconhecimento mostra que estamos a consolidar um posicionamento de
liderança na Europa”, afirma o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, em comunicado.
Paula Oliveira, diretora
executiva da Associação Turismo de Lisboa, sublinha que “este
reconhecimento traduz uma estratégia que tem sabido evoluir com o mercado.
Lisboa apresenta hoje uma proposta competitiva para eventos de todas as
dimensões, que beneficia da qualidade das suas infraestruturas, da
profissionalização do setor e de um ecossistema que consegue responder às
exigências dos organizadores internacionais.”
Lisboa ocupava em 2024 o segundo lugar das cidades europeias com maior número de eventos associativos, com um total de 153 congressos ou grandes encontros.