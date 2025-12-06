Ouvir
World MICE Awards

Lisboa eleita melhor destino europeu para congressos

06 dez, 2025 - 21:50 • Redação

A combinação entre acessos eficientes, capacidade hoteleira, equipamentos modernos e uma oferta cultural diversificada tem contribuído para consolidar a atratividade de Lisboa.

A cidade de Lisboa foi eleita este sábado como melhor destino europeu para congressos, reuniões e eventos corporativos, nos na 6.ª edição dos World MICE Awards, realizados no Bahrain.

A combinação entre acessos eficientes, capacidade hoteleira, equipamentos modernos e uma oferta cultural diversificada tem contribuído para consolidar a atratividade de Lisboa.

“Esta distinção demonstra a capacidade de Lisboa para atrair eventos que geram investimento e emprego. O turismo de negócios é hoje uma peça central na estratégia de desenvolvimento da cidade, e este reconhecimento mostra que estamos a consolidar um posicionamento de liderança na Europa”, afirma o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, em comunicado.

Paula Oliveira, diretora executiva da Associação Turismo de Lisboa, sublinha que “este reconhecimento traduz uma estratégia que tem sabido evoluir com o mercado. Lisboa apresenta hoje uma proposta competitiva para eventos de todas as dimensões, que beneficia da qualidade das suas infraestruturas, da profissionalização do setor e de um ecossistema que consegue responder às exigências dos organizadores internacionais.”

Lisboa ocupava em 2024 o segundo lugar das cidades europeias com maior número de eventos associativos, com um total de 153 congressos ou grandes encontros.

