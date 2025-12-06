Seis antigos dirigentes da CGTP e da UGT apelam à greve geral

Antigos secretários-gerais da CGTP e da UGT apelam à greve geral "face ao pernicioso conteúdo do pacote laboral apresentado pelo Governo", considerando que o documento "é um violento ataque aos direitos dos trabalhadores".

Manuel Carvalho da Silva, Arménio Carlos e Isabel Camarinha (CGTP) e José Manuel Torres Couto, João Proença e Carlos Silva (UGT), num manifesto conjunto a que a agência Lusa teve acesso, apelam "às trabalhadoras e trabalhadores" para participarem "ativamente" na greve geral convocada para dia 11 de dezembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O caráter negativo do pacote laboral é desde logo indiciado pelo facto de o Governo da AD de Luís Montenegro ter escondido no seu programa eleitoral a sua intenção de aprovar uma nova legislação laboral, se ele fosse bom para os trabalhadores, o Governo tê-lo-ia divulgado para obter mais votos", lê-se em comunicado.

Os seis antigos dirigentes sindicais ressalvaram ainda que o pacote laboral não prevê qualquer medida que vise "regular as relações laborais resultantes da progressiva introdução de novas tecnologias, designadamente a robotização e a inteligência artificial (IA)".