​Portugal é a economia do ano, segundo a "The Economist"

Portugal tem a economia com melhor desempenho em 2025, indica o ranking anual da revista “The Economist”.



“Doce como um pastel de nata”. É desta forma que a publicação britânica descreve a prestação da economia portuguesa no último ano.

Para a liderança do ranking de 36 países desenvolvidos contribuiu decisivamente o “forte crescimento” do Produto Interno Bruto (PIB) acima da média europeia, a inflação sob controlo e prestação do mercado bolsista.



As previsões do Governo apontam para um crescimento da economia este ano de 2% e de 2,3% no próximo.



A “The Economist” destaca o turismo como um dos grandes motores da economia portuguesa e a capacidade de Portugal atrair estrangeiros, "para aproveitar as baixas taxas de impostos", com capacidade financeira e de investimento.

Portugal destrona Espanha, que liderou a lista do ano passado e que no ranking de 2025 ocupa a quinta posição.