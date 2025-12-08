​Portugal é a economia do ano, segundo a "The Economist"

08 dez, 2025 - 01:29 • Ricardo Vieira
Portugal tem a economia com melhor desempenho em 2025, indica o ranking anual da revista “The Economist”.
“Doce como um pastel de nata”. É desta forma que a publicação britânica descreve a prestação da economia portuguesa no último ano.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Para a liderança do ranking de 36 países desenvolvidos contribuiu decisivamente o “forte crescimento” do Produto Interno Bruto (PIB) acima da média europeia, a inflação sob controlo e prestação do mercado bolsista.
As previsões do Governo apontam para um crescimento da economia este ano de 2% e de 2,3% no próximo.
A “The Economist” destaca o turismo como um dos grandes motores da economia portuguesa e a capacidade de Portugal atrair estrangeiros, "para aproveitar as baixas taxas de impostos", com capacidade financeira e de investimento.
Portugal destrona Espanha, que liderou a lista do ano passado e que no ranking de 2025 ocupa a quinta posição.
A medalha de prata das economias mais “doces” vai para a Irlanda, seguida de Israel e da Colômbia.
Para elaborar esta lista, a revista compilou dados de cinco indicadores económicos – inflação, o desvio da inflação, o Produto Interno Bruto (PIB), o emprego e o desempenho da bolsa de valores.
Nas piores posições, aparecem sobretudo economias mais a norte da Europa: Estónia, Finlândia e Eslováquia são as últimas nesta compilação de indicadores.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que “a distinção pela revista ‘The Economist’ de que a ‘economia do ano’ foi a portuguesa é uma justa aclamação do mérito e do trabalho dos portugueses e reforça a motivação do Governo em seguir o rumo que nos trouxe até aqui nos últimos meses”.
“É a reformar com coragem e a tornar o país mais competitivo e produtivo que vamos continuar a criar emprego, a aumentar os salários e a reforçar o Estado social. Assim daremos mais bem-estar e mais futuro aos portugueses”, escreveu o primeiro-ministro, na rede social X.