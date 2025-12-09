Portugal precisa de "mais investigação, processos e resultados" na luta contra a corrupção

Para as empresas, o que significa isto? “Que não basta ter apenas políticas no papel, teóricas, é preciso ser prático, porque existe cada vez um maior escrutínio, uma maior exigência regulatória e maior risco reputacional”, avisa Susana Lencastre.

Quando olhamos para a Europa, estamos melhor do que os países fora da União Europeia, mas abaixo de países mais fortes em integridade, como os nórdicos (Dinamarca, Finlândia, etc).

As próprias avaliações internacionais mostram que “Portugal tem um enquadramento legal sólido, por exemplo, no que toca ao combate ao branqueamento de capitais e à corrupção e, mais recentemente, com o regime geral de prevenção da corrupção”. No entanto, “precisa de melhorar efetivamente tudo o que toca à eficácia na prática, ou seja, mais investigações, mais processos, mais resultados”, explica.

Apesar destes resultados, o país está hoje “numa posição intermédia, em termos de compliance e integridade. Quando comparado internacionalmente, continua entre os países com níveis relativamente baixos de corrupção, a nível global”, acrescenta.

Portugal registou este ano o pior resultado de sempre no Índice de Perceção da Corrupção, caiu nove lugares para a 43.ª posição, em 180 países, “o que gera preocupação”, sublinha Susana Lencastre.

São palavras deixadas esta terça-feira, em que se assinala o Dia Internacional Contra a Corrupção.

Às empresas fica uma mensagem direta: “quem conseguir fazer esta transformação, não só reduz riscos, como ganha confiança, reputação e vantagem competitiva, num mercado cada vez mais exigente”, diz.

Esta especialista, habituada a lidar com investigações de fraude e corrupção, explica à Renascença que “não é suficiente apenas implementar políticas, códigos de conduta e procedimentos, importa também adotar comportamentos consistentes, fortalecer a cultura ética e garantir que a integridade se torna parte do ADN das organizações”.

“Portugal tem hoje uma base legal sólida e empresas cada vez mais conscientes da importância da integridade, mas, obviamente, o verdadeiro desafio está na prática diária”, defende Susana Lencastre, da consultora EY.

O que mudou no combate à corrupção em Portugal?

O novo Regime Geral de Prevenção da Corrupção tornou obrigatória a implementação de várias medidas, em entidades do setor privado e do setor público, que empreguem 50 ou mais trabalhadores. Entre elas inclui-se um plano de prevenção da corrupção e um canal de denúncias.

Susana Lencastre fala numa “evolução muito clara nos planos de governance e integridade nas empresas". Estas matérias deixaram de ser uma mera obrigação legal, para se tornarem “um assunto e um tema muito mais estruturante na estratégia das empresas, bem como na gestão do seu risco”, acrescenta.

“Hoje, as empresas percebem que a corrupção, a fraude, as falhas de integridade têm um impacto direto no negócio e que é muito importante demonstrar que já têm programas muito mais robustos, que vão poder mitigar riscos que possam eventualmente ter impacto na reputação, no acesso a financiamento, na relação com investidores”, esclarece.

Susana Lencastre acrescenta ainda que é visível uma “evolução muito significativa” em três áreas. Desde logo, na governance, com o reforço das funções de compliance, o cumprimento das regras e normas, e de controlo interno. A avaliação de riscos de terceiros está também mais exigente, ou seja, “há uma preocupação em perceber muito bem qual é a cadeia de valor, quais são os países desses terceiros para ver em que medida é que eles podem ou não representar um risco”. Por fim, é dada mais importância à formação e cultura ética, a “tudo o que são ações de sensibilização e programas contínuos de formação para os colaboradores”.

Na prática, as empresas com mais de 50 colaboradores estão obrigadas a publicar na plataforma disponibilizada pelo Mecanismo Nacional de Anticorrupção (MENAC) as medidas impostas por lei. Até ao momento, já foram identificadas 11 entidades em falta, 10 públicas e uma privada.

O próximo passo é “usar esta informação como base para as eventuais sanções que vão ser sujeitas às empresas”.

Esta especialista defende que a existência de sanções é muito importante, mas é preciso dar ainda mais passos.

“O quadro regulatório ajuda a que haja uma consciencialização e que as empresas comecem, efetivamente, a mitigar riscos, mas depois é muito importante que o próprio regulador controle, verifique se o que as empresas estão a divulgar corresponda à realidade. Se não corresponder, então que haja sanções, para as empresas perceberem que isto não é só para inglês ver”, defende.

Susana Lencastre, sócia da EY, responsável pelo departamento de Integridade, conclui que a legislação nacional contra a corrupção é adequada, falta agora garantir a plena aplicação da lei, o que poderá levar a uma mudança de mentalidades e à construção de uma nova imagem do país.