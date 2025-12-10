Ouvir
Greve geral. Encerramento de supermercados "completamente fora de causa"

10 dez, 2025 - 07:20 • Hugo Monteiro

A Associação de Empresas de Distribuição não prevê uma adesão significativa à greve geral. Afasta a possibilidade de encerramento massivo de lojas e de as prateleiras ficarem vazias.

O secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) diz estar "completamente fora de causa" o "cenário de fecho de lojas" durante a greve geral de quinta-feira.

Em entrevista à Renascença, Gonçalo Lobo Xavier assinala que, quando há greves apenas setoriais, "não há perturbação, nem há memória" de lojas a fechar. "Para esta greve, apesar de ter outras características, de ser uma greve política, não prevemos uma adesão superior que vá perturbar as operações", sublinha.

Gonçalo Lobo Xavier afasta, também, a possibilidade de haver prateleiras vazias nos supermercados, hipermercados e lojas dos mais de 200 associados da APED.

"Não estamos a prever perturbações e muito menos esse tipo de cenário de escassez de produtos", reitera. No respeito pelo direito à greve, Lobo Xavier garante que "os retalhistas têm as suas operações e a logística muito bem preparada", de modo "a mitigar o mais possível os possíveis efeitos de uma adesão mais significativa" que, apesar de tudo, a APED "não prevê".

